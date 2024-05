Fiumicino - Calandra | La Lega continua a crescere | benvenuto a Mirko Lantieri

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – “A margine della posa della prima pietra del nuovo porto commerciale, insieme al ministro Matteo Salvini e all’assessora Monica Picca, abbiamo con orgoglio ufficializzato l’ingresso dinella. Con il suo contributo, la nostra squadra diventerà ancora più forte sul territorio, con l’obiettivo di dare risposte concrete e veloci ai nostri cittadini”. E’ quanto si legge in un comunicato di Stefano, capogruppo della. “Sono particolarmente contento che l’ufficialità sia arrivata oggi, nel corso di quest’importante evento. Le infrastrutture – aggiunge– sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita della nostra città. Stiamo toccando con mano i risultati del grande lavoro ...

Al Grande Fratello 2024 Perla e Mirko raccontano i tre giorni trascorsi insieme nel tugurio. Un momento di confronto per i due ex fidanzati che sono giunti ad una decisione importante e definitiva. Perla e Mirko , cosa è successo nel tugurio del ...

Alessio Falsone ha fatto dei commenti poco eleganti su Perla Vatiero che hanno smosso non solo l’indignazione del web ma anche la reazione della mamma di Mirko Brunetti. Ma andiamo per ordine. Ieri sera, a tutti gli uomini della Casa del Grande ...

Volvo XC40 D3 Geartronic Inscription del 2021 usata a Ferrara - Volvo XC40 D3 Geartronic Inscription del 2021 usata a Ferrara - Annuncio vendita Volvo XC40 D3 Geartronic Inscription usata del 2021 a Ferrara nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Ho lasciato il calcio dopo un intervento al cuore" - Grande Fratello, mirko Brunetti: "Ho lasciato il calcio dopo un intervento al cuore" - L'ex concorrente del Grande Fratello, mirko Brunetti, ha parlato del suo difficile passato e dell'amore che lo lega a Perla Vatiero.

Inter, delirio stellare: 210.000 richieste per i biglietti. Servirebbero... tre San Siro - Inter, delirio stellare: 210.000 richieste per i biglietti. Servirebbero... tre San Siro - Dopo i 350mila in strada il 28 aprile, altro bagno di folla per i campioni d’Italia. Domenica la festa a San Siro con la consegna della coppa: bagarini scatenati e per un terzo anello la richiesta è d ...