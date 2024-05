Firenze - dagli scarti degli artigiani nascono opere d' arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024), 14maggio 2024 -d'realizzate con materiali di scarto di aziende artigiane toscane. Sono quelle firmate dal collettivo SprEco che verranno esposte a Now – No Waste Art, l'evento espositivo annuale organizzato da Fondentee quest'anno in collaborazione conx, all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 promosso da Asvis. L'iniziativa, pensata per ispirare ed educare alla sostenibilità mediante la forza comunicativa dell', si svolgerà dal 18 al 24 maggio al Conventino fuori le Mura in via Giano della Bella anei locali di Officina Creativa byx. L'inaugurazione sarà venerdì 17 maggio alle ore 18. Il collettivo formato da Benedetta Chiari, Vittorio Venturini inLiber, Luca ...