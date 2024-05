Fiorello riporta il suo programma cult ‘Karaoke’! Centinaia di persone in festa nel centro di Roma

chiusura record per “Viva Rai2!”. Boom di visualizzazioni su RaiPlay, Ciannamea: “ Fiorello è entrato nella storia della tv” chiusura trionfale per “Viva Rai2!” che nell’ultimo appuntamento ha fatto segnare il record assoluto di share con il 24.3 ...

Fiorello, l'addio come un fulmine a ciel sereno: arrivato davvero troppo presto - fiorello, l'addio come un fulmine a ciel sereno: arrivato davvero troppo presto - ROMA. «Ciao a tutti, è stato bello. Ci si rivede alla prossima idea»: con queste parole, mentre sul video scorrevano i momenti da incorniciare dello show, sulle note di, fiorello ha… Leggi ...

Fiorello, lo show a sorpresa nel centro di Roma con i The Kolors. Il video - fiorello, lo show a sorpresa nel centro di Roma con i The Kolors. Il video - Il nuovo singolo dei The Kolors, 'Karma', è già un tormentone e a far crescere l'interesse intorno al brano anche l'idea che Stash e band hanno avuto per il videoclip ufficiale della canzone. Un video ...

The Kolors, Fiorello irrompe sul set di Karma e conduce il Karaoke - The Kolors, fiorello irrompe sul set di Karma e conduce il Karaoke - Il gruppo stava registrando in Piazza del Popolo a Roma il suo nuovo singolo, quando sul mini palco allestito per l'occasione è salito il conduttore. Stash e fiorello hanno dunque ricreato un pezzo ...