Finale Coppa Italia | decine di tifosi della Juventus accolgono i bianconeri a Fiumicino

(Di martedì 14 maggio 2024) Un gruppetto formato da alcunedi, tra questi alcuni bambini, quasi tutte con maglie bianconere, ha accolto all’aeroporto dila, sbarcata alle ore 15.25 al Terminal 5 dello scalo romano, in vistadi domani sera contro l’Atalanta in. Come riporta l’Ansa, alcuni giocatori hanno risposto con cennimano agli incitamenti dei supporter, Milik si è anche prestato per fare dei selfie e firmare autografi. Adesso la squadra di Allegri raggiungerà Roma. SportFace.

