(Di martedì 14 maggio 2024) Il consiglio federale dellaha dato il via libera alla possibilità, per le società della Serie A, di tesserare due nuovi calciatorisempre nel numero delle quote già stabilite dal Coni . «Abbiamo smussato gli ultimi angoli e approvato questa norma attesa da tantissimi anni. E’ un successo che noi riteniamo di condividere ma che deve essere ascritto in maniera decisa alla...

Extracomunitari dal 2024-2025 si cambia: 2 tesseramenti senza sostituzioni - extracomunitari dal 2024-2025 si cambia: 2 tesseramenti senza sostituzioni - Cambiano le regole sul tesseramento degli extracomunitari: il Consiglio della figc ha votato a favore della modifica del regolamento che dalla prossima stagione consentirà ai club di tesserare due gio ...

Figc, ok al tesseramento di 2 extracomunitari senza sostituzione - figc, ok al tesseramento di 2 extracomunitari senza sostituzione - Il consiglio federale della figc ha dato il via libera alla possibilità, per le società della Serie A, di tesserare due nuovi calciatori extracomunitari sempre nel numero delle quote già stabilite dal ...

Mercato, cambiano le regole sugli extracomunitari: due nuovi senza sostituzione - Mercato, cambiano le regole sugli extracomunitari: due nuovi senza sostituzione - La quota non cambia, al massimo due per sessione di mercato, ma è stato abolito il vincolo di sostituzione con uno già presente in rosa ...