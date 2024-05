Festival di Cannes - al via oggi la 77esima edizione

(Di martedì 14 maggio 2024) Tutto è pronto per l'inizio deldi. La spettacolare location della Costa Azzurra ospiterà la, che durerà dieci giorni e che vedrà sfilare sul suo famoso tappeto rosso le più grandi star del cinema: Emma Stone, Demi Moore, Nicolas Cage, George Lucas, tra quelle annunciate quest'anno.la presentazione della giuria di Greta Gerwig e la consegna della Palma d'Oro onoraria a Meryl Streep. Sulla croisette attesa anche l'attrice francese Judith Godrèche, che a inizio anno ha accusato due registi di stupro e abusi sessuali quando era adolescente, in quello che è stato il momento più importante del #MeToo per quanto riguarda l'industria cinematografica francese.

Tenere in concorso un film macchiato dalle accuse o squalificarlo? E il red carpet Il Festival ha definito un protocollo per affrontare le rivelazioni di violenze e molestie sessuali

Que nous réserve le Festival de Cannes cette année - Que nous réserve le festival de cannes cette année - La 77e édition du festival de cannes s'ouvre ce mardi dans un contexte de rumeurs de révélations de violences sexuelles dans le cinéma.

Polanski prosciolto, non diffamò Charlotte Lewis - Polanski prosciolto, non diffamò Charlotte Lewis - Aveva poi definito "odiosa menzogna" l'accusa dell'attrice, che in una conferenza stampa del 2010 al festival di cannes, aveva raccontato di essere stata violentata in occasione di un casting ...

