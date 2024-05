Festival di Cannes 2024 | le prime star sono già arrivate Si inizia con Meryl Streep

Apputamento d'obbligo, in attesa dell'apertura di questa sera, con la conferenza stampa della Giuria Internazionale che assegnerà la Palma d'Oro e gli altri premi. Una conferenza piena di retorica e buoni sentimenti, con un occhio al cinema e uno ...

Camille Cottin sarà la madrina del 77esimo Festival di Cannes , facendo gli onori di casa alle cerimonie di apertura e chiusura al Grand Théatre Lumière il 14 e il 25 maggio. Occhi verdi, eleganza classica e bellezza acqua e sapone come nessuno ...

Alla vigilia della 76esima edizione, in programma dal 16 al 27 maggio, abbiamo curiosato negli archivi alla ricerca di acconciature e make-up iconici, da quelli classici del passato ai più rivoluzionari. Perché oggi i look beauty sono esempio di ...

Come fanno le star a indossare degli abiti "da museo" sui red carpet internazionali Avete notato che sono sempre di più le star che sui red carpet internazionale sfoggiano degli abiti vintage Ecco ...

Attesissima sul red carpet del festival di cannes 2024, l'attrice di Furiosa: A Mad Max Saga sorprende con mise punk couture, perfette per la trama distopica del film al cinema, in Italia, dal 23 magg ...

Elisabeth Baume-Schneider all’inaugurazione del Mercato del film a Cannes - Elisabeth Baume-Schneider all’inaugurazione del Mercato del film a cannes - Berna, 14.05.2024 - La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider sarà presente dal 15 al 17 maggio 2024 al festival di cannes. Quest’anno la Svizzera è l’ospite d’onore del Mercato del film. In ...