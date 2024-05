Ferrari - la rivoluzione di Vasseur continua | in arrivo due nuovi ingegneri

(Di martedì 14 maggio 2024) In attesa di capire i risultati delle novità di Imola, laa rivoluzionare il suo team. E’ ufficiale l’di due. Le ultime. In casasi lavora guardando con attenzione al futuro. Le trattative per portare a Maranello Newey proseguono senza sosta, manon ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Nella giornata odierna, lunedì 13 maggio, sono stati annunciati dueche consentiranno di alzare il livello del team.prosegue ladella– cityrumors.it – foto LapresseStiamo parlando di Loic Serra e Jaime D’Ambrosio. Entrambi arrivano dalla Mercedes e si uniranno ufficiale alla scuderia di Maranello dal prossimo 1 ottobre. Si tratta di due ...

John Elkann è tornato a parlare in apertura dell’assemblea degli azionisti Ferrari , tracciando un bilancio complessivo del 2023 su più fronti. Per quanto riguarda l’ambito del motorsport, il Presidente della Casa di Maranello ha ammesso le ...

In attesa di volare negli States per disputare il Gran Premio di Miami di Formula Uno nel prossimo weekend (3-5 maggio), Carlos Sainz si trova a Jerez de la Frontera come ospite nel paddock del Motomondiale per il Gran Premio di Spagna. Il ...

