Felicia Kingsley è l’autrice dell’anno | la scrittrice è stata la più votata nella prima edizione italiana dei TikTok Book Awards

Torino, 13 maggio – TikTok , Official Entertainment Partner del Salone del libro di Torino, ha annunciato i vincitori della prima edizione italiana dei TikTok Book Awards . Tra loro Felicia Kingsley , scrittrice italiana premiata come “ autrice ...

Autrice più letta in Italia nel 2023, Felicia Kingsley con il nuovo romance Lo Spezzacuori, prequel del romanzo bestseller Due cuori in affitto. Felicia Kingsley, arriva il nuovo romance: Lo Spezzacuori Autrice dei record e più letta in ...