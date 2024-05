L’artista intervistato al Salone del Libro di Torino ha replicato alla stampa: “io non ero presente” Quando i carabinieri intervengono in via Traiano, a Citylife, a Milano, Cristiano Iovino, vittima di un’aggressione, dice soltanto di essere stato ...

Fedez-Iovino, il rapper indagato per rissa rischia l'affidamento di Leone e Vittoria nella causa di divorzio da Ferragni - fedez-iovino, il rapper indagato per rissa rischia l'affidamento di Leone e Vittoria nella causa di divorzio da Ferragni - «Nessun massacro a Cristiano Iovino, ma comunque io non c'ero». Fedez l'ha urlato nell'auditorium del Salone del Libro a chi gli chiedeva conto del pestaggio al ...

Fedez indagato per aggressione al personal trainer Cristiano Iovino - Fedez indagato per aggressione al personal trainer Cristiano Iovino - Federico Lucia, noto come Fedez, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L'accusa nei confronti del rapper e influencer riguarda un episodio di violenza avvenuto nella no ...

La “spedizione punitiva” a Iovino: la rissa, i video. Il rapper Fedez è indagato. Ecco cosa è successo a Milano - La “spedizione punitiva” a Iovino: la rissa, i video. Il rapper Fedez è indagato. Ecco cosa è successo a Milano - Fedez ora è indagato: l'accusa è di rissa, un reato procedibile d’ufficio, senza la necessità della denuncia da parte della vittima. Quando il rapper ha negato, ancora non sapeva di essere stato denun ...