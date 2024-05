Fedez indagato rischia affidamento dei figli | parla l' avvocato

(Di martedì 14 maggio 2024) La vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino, il famoso «uomo del caffè» di Ilary Blasi, sta assumendo contorni sempre più complessi e delicati, conal centro di accuse e polemiche. Inizialmente, il rapper ha negato di essere stato presente sul luogo del pestaggio, ma la Procura sostiene il contrario, supportata da prove video e testimonianze oculari. A seguito di tutto questo,è oracon l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso. Da aggiungere che Cristiano Iovino non ha presentato denuncia per le botte ricevute sollevando non pochi interrogativi sulla sua scelta.è comunqued'ufficio per i fatti emersi. Questa situazione, delicata, potrebbe avere ripercussioni sull'deidel rapper, ...

