Fedez indagato per il pestaggio di Cristiano Iovino | Dal suo entourage filtra preoccupazione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 14 maggio 2024)per ildi: “” Tra l’episodio della rissa al “The Club” e il successivoin via Traiano sarebbero trascorsi circa trenta minuti, durante i quali sembra cheabbiano avuto una conversazione telefonica per organizzare un “incontro chiarificatore”, che alla fine si è trasformato in qualcosa di diverso. Attualmente,è l’unico soggetto iscritto nel registro degli indagati, ma gli investigatori stanno lavorando per identificare gli altri partecipanti, utilizzando i video della rissa nel club, che sono stati definiti “molto nitidi” dal Corriere della Sera, e quelli registrati durante ...