Farsi prendere per i fondelli | Midazolam

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 14 maggio 2024) In tanti continuate a segnalarci video del canale AlmaPhysio, canale YouTube che dovrebbe occuparsi di fisioterapia e dintorni e invece sempre più spesso tratta medicina. La fonte sfruttata è sempre la stessa: l’australiano Wilson Sy, autoproclamatosi prima esperto di economia e poi di medicina. A inizio video ci viene detto che: …l’articolo di cui ti sto parlando è stato appena pubblicato febbraio 2024 nel Medical & Clinical Research da un gruppo di ricercatori australiani dell’Investment Analytic Research, e fin da subito dal sommario chiunque leggerà questo articolo rimarrà a bocca aperta. Questo studio dimostra, scrivono gli autori, che l’eccesso di morti in Inghilterra attribuito erroneamente al Covid-19 non è stato dovuto dal virus Sars Covid, bensì dall’utilizzo massivo di. Ma fin da subito veniamo presi per i, vediamo le ...