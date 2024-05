Farioli e Ajax più vicini Ma intanto sogna la Champions col Nizza

(Di martedì 14 maggio 2024)(Francia), 14 maggio 2024 – Sempre più voci danno il tecnico italiano Francescovicino alla panchina dell’. Ma nel frattempo il mister taglia corto sull’argomento, perché l’obiettivo del suoè centrare una storica qualificazione allaLeague. "L'ho già detto la settimana scorsa e lo ripeterò fino alla fine del campionato: non è questo il momento di parlare di me o dei singoli – commenta -. Abbiamo degli obiettivi per cui abbiamo lavorato tanto e con sacrificio, concentrarsi su altro potrebbe essere dannoso". Le ultime due gare di campionato sono, domani (giovedì) il recupero col Psg e poi domenica il Lille, che potrebbero regalare allo storico pass per l’Europa che conta. "Metteremo tutte le nostre energie in questa grande bolla dove ci sono ...

