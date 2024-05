Falsità della sinistra su Ilaria Salis L’ira dell’Ungheria | Non è vero che non può votare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) “è candidata alle elezioni europee ma non può”. Era una fake news del padre, alimentata dallaitaliana, che sull’ossessionepersecuzioneloro candidata alle Europee, da parte delle autorità ungherese, sta costruendo una campagna elettorale nel segno del vittimismo antifascista. La smentita, però, è arrivata direttamente da Budapest. “Sono affermazioni false quelle secondo cui le autorità ungheresi avrebbero comunicato a, l’italiana detenuta in Ungheria e candidata con Avs, che non potràalle Europee”, ha dichiarato sul social X il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs:per quanto dichiarato ieri da Angelo Bonelli in una conferenza stampa ...