Fair Play Menarini - al via edizione 2024 del premio internazionale  

Firenze, 14 mag. (Adnkronos Salute) – Fervono i preparativi per il prossimo premio internazionale Fair Play Menarini , la manifestazione che ogni anno celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto. Firenze e ...

A Enrico Delprato il premio Gentleman Morosini - A Enrico Delprato il premio Gentleman Morosini - Enrico Delprato riceverà il “Premio Gentleman - Piermario Morosini”. Durante la serata di gala della 29ª edizione, che si svolgerà giovedì 16 maggio e - ParmaPress24 ...

Il Premio internazionale Fair Play Menarini scalda i motori. Ecco le date dell’edizione 2024 - Il Premio internazionale fair play Menarini scalda i motori. Ecco le date dell’edizione 2024 - I nomi dei vincitori 2024 della kermesse che si svolgerà a Firenze e Fiesole i prossimi 3 e 4 luglio saranno svelati già il 5 giugno a Roma nella sede del Coni. “Anche quest’anno, ci auguriamo che le ...

