(Di martedì 14 maggio 2024) Un paziente si sottopone a un trattamento alla mano all'San Giuseppe di Milano, ma l'orario refertato in fase di accettazione non coincide con quello in cui si è effettivamente svolta la prestazione. Perché? Abbiamo cercato di scoprirlo.

È il primo viaggio dei duchi del Sussex in Africa dal 2019 E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria . Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a ...

(Adnkronos) – E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria . Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico in ...

(Adnkronos) – E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria . Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico in ...

Fa una visita privata in ospedale ma l’orario sulla ricevuta è falso: “Un trucco per fare libera professione” - Fa una visita privata in ospedale ma l’orario sulla ricevuta è falso: “Un trucco per fare libera professione” - Un paziente si sottopone a un trattamento alla mano all'ospedale San Giuseppe di Milano, ma l'orario refertato in fase di accettazione non coincide con ...

Meghan Markle travolta dalle critiche in Nigeria per un abito troppo “succinto” [FOTO] - Meghan Markle travolta dalle critiche in Nigeria per un abito troppo “succinto” [FOTO] - Il principe Harry e Meghan Markle hanno recentemente fatto notizia durante una visita privata in Nigeria, ma non sono mancate le critiche.