F1 | Un Daniel Ricciardo ritrovato per Racing Bulls

(Di martedì 14 maggio 2024) Sette vite come i gatti. O in questo caso, come i tori. L’epopea diinnon era cominciato sotto la migliore delle stelle: l’avvio dell’australiano è stato, infatti, davvero sottotono e i vertici della casa madre (la Red Bull) si stavano fortemente interrogando sul futuro dell’esperto, pilota ex McLaren, nel team satellite degli austriaci. Le ultime risposte della vettura di Faenza guidata dall’oceanico, però, sembrano essere molto incoraggianti: il quarto posto, da incorniciare, nella Sprint Race di Miami della Formula 1 ha regalato certamente lustro alla scuderia faentina che recentemente ha ammesso di essersi messa al lavoro con il corridore trentaquattrenne per calibrare la macchina secondo le esigenza del nativo di Perth. I risultati non hanno tardato ad arrivare: scacciata, almeno per ...