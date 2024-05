F1 - prosegue la rivoluzione interna di Vasseur | a Maranello arrivano due pedine importanti dalla Mercedes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Si può dire tutto e il contrario di tutto su Frederic, ma il team principal della Ferrari non si può certo accusare di immobilismo. Dal suo sbarco in quel di(inizio gennaio 2023) il manager francese ha dato il via ad una vera e propriaalla scuderia emiliana. Ad ogni livello. Piloti, tecnici, ingegneri e oltre. Mentre siamo tutti concentrati verso il Gran Premio di Imola di questo fine settimana, in Ferrari molto bolle in pentola… Non stiamo parlando del già annunciato arrivo di Lewis Hamilton in rosso (a scapito di Carlos Sainz) e nemmeno del corteggiamento (per nulla tenuto segreto al “genio tecnico della Formula Uno” Adrian Newey cheormai da tempo) ma, in questo caso, di due inserimenti di peso all’interno dello scacchiere tecnico della Ferrari. Il ...