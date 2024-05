F1 - la Ferrari a Imola presenterà una SF-24 completamente rivoluzionata | scopriamo le novità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) L’attesa è notevole. Inutile girarci attorno. Il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna rischia di diventare un vero e proprio spartiacque del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato del Santerno si tornerà a correre dopo la dolorosa cancellazione di un anno fa per colpa della terribile alluvione che aveva devastato la zona e questo, già di per sé, regala una emozione particolare per l’evento di. Tornando in pista, poi, tutta la curiosità ruoterà attorno alla. Non tanto perchè la scuderia del Cavallino Rampante corre in casa, quanto per il corposo pacchetto di aggiornamenti che sarà proposto in occasione del fine settimana romagnolo. Vedremo una SF-24 profondamente riveduta e corretta. Una sorta di versione 2.0, per andare a rispondere allegià portate in scena da Red Bull, ...