F1 - i precedenti della Ferrari a Imola La Scuderia di Maranello sogna di suonare la nona sinfonia

(Di martedì 14 maggio 2024) Domenica 19 aprile 2024 assisteremo al 31° Gran Premio valido per il Mondiale di F1 a disputarsi sulla pista di. L’autodromo romagnolo ha ospitato appuntamenti iridati con tre denominazioni differenti. Quella attuale, GP di Emilia Romagna, viene utilizzata dal 2020. In precedenza, l’escamotage è stato usare l’etichetta “GP di San Marino”. Laha un buon rapporto con l’autodromo di casa, nonostante gli 8 successi siano stati conquistati in due precise fasi temporali. L’inizio degli anni ’80 e il principio del XXI secolo. Fra il 1984 e 1998, ladinon ha mai primeggiato. Curioso notare come il digiuno imolese coincida con quello iridato (nel 1983 e nel 1999 il Cavallino Rampante si fregiò del Mondiale costruttori. Nel mezzo, il nulla). Ilsta più vincente in ...

F1 | Ferrari SF-24 Evo: a Imola c'è la bocca della... verità - F1 | Ferrari SF-24 Evo: a imola c'è la bocca della... verità - Fred Vasseur non ha voluto giocare d’anticipo come ha fatto la McLaren introducendo sulla MCL38 un pacchetto di aggiornamenti che ha permesso a Lando Norris di vincere il suo primo GP in carriera: il ...

GP Imola | La Formula 1 torna in Europa per un appuntamento con la storia - GP imola | La Formula 1 torna in Europa per un appuntamento con la storia - Il campionato del mondo di Formula 1 torna in Europa a più di otto mesi di distanza dall’ultimo Gran Premio disputato nel vecchio Continente e lo fa proprio nella nazione, l’Italia, dove si era corsa ...

F1 Imola 2024, biglietti, orari TV Sky, Now e TV8 - F1 imola 2024, biglietti, orari TV Sky, Now e TV8 - I biglietti per il GP F1 di imola 2024 sono disponibili online su autodromoimola.it e ticketone.it. Sono ancora acquistabile in tribuna sia per le singole giornate che per l’intero weekend dal 17 al ...