Ex dipendente Rai morto per amianto - indaga la procura di Roma

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladiper lesioni personali colpose in relazione alla vicenda dell'exdella Rai Mariusz Marian Sodkiewiczieri a causa di una forma tumorale dovuta all'esposizione all'. In base a quanto si apprende i pm della Capitale hanno disposto la sospensione delle esequie per potere effettuare l'autopsia sul corpo del 62enne. A marzo l'uomo aveva presentato una denuncia alladichiedendo "di individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti all'" nella sedena di Viale Mazzini dell'azienda pubblica. A rendere nota la vicenda è l'Osservatorio Nazionale"da tempo impegnato a fare chiarezza ...

