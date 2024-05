Eurovision 2024 e bandiera Ue vietata - Commissione chiede spiegazioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Schinas: questa decisione ha "gettato un’ombra su quella che dovrebbe essere un’occasione gioiosa per i popoli in tutta Europa e nel mondo per riunirsi" Il vicepresidente dellaeuropea Margaritis Schinas ha inviato ai vertici della European Broadcasting Union, che organizza il concorso canoro, una lettera in cuiper la decisione di