(Di martedì 14 maggio 2024) "Non vogliamo vedere direttori di gara conrcondati dai giocatori", dice il dg degliUefa NYON (SVIZZERA) - A un mese dall'inizio degli Europei (il 14 giugno la gara d'apertura tra Germania e Scozia), il direttore generale deglidella Uefa, l'italiano Roberto, si rivolge alla

dopo il danno anche la beffa. Il contestato rigore fischiato a Nicolò Barella nel corso di Inter- Genoa dello scorso 4 marzo non solo...

Playout Serie B: Bari-Ternana arbitra Aureliano - Playout Serie B: Bari-Ternana arbitra Aureliano - Si rendono noti i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, del IV ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno la gara di andata del playout per la permanenza nel Campionato di Serie B, in ...

Euro2024: Rosetti "Arbitri forti e pronti al dialogo con capitani" - Euro2024: Rosetti "arbitri forti e pronti al dialogo con capitani" - 'Non vogliamo vedere direttori di gara conrcondati dai giocatori', dice il dg degli arbitri Uefa NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - A un mese ...

Maresca per Atalanta-Juventus: i perché della scelta, il pregio e un limite - Maresca per Atalanta-Juventus: i perché della scelta, il pregio e un limite - Dopo 16 gare stagionali di Serie A e 4 di B, più alcune presenze tra i campionati saudita, greco e croato, il direttore di gara campano dirigerà per la prima volta la finale di Coppa Italia ...