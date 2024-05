Euro poco mosso - a 1,0787 dollari -0,03%

(Di martedì 14 maggio 2024) Poche oscillazioni per l'questa mattina sui mercati valutari. La divisa unica passa di mano a 1,087con una variazione del -0,03% e a 168,74 contro lo yen con un rialzo dello 0,11%.

L'Academy of Motion nel 2028 compie 100 anni - L'Academy of Motion nel 2028 compie 100 anni - Nel 2028 l'Academy compirà 100 anni ed è già campagna celebrativa 'Academy100' con una raccolta internazionale di 500 milioni di dollari. È quanto è emerso stamani a Roma in una conferenza stampa cong ...

Le richieste di disoccupazione USA aumentano più del previsto - Le richieste di disoccupazione USA aumentano più del previsto - Le inattese richieste di disoccupazione rivelano la fragilità del mercato del lavoro statunitense, influenzando il dollaro e gli investimenti.