Euro 2024 - Spalletti | Convocazioni già fatte all’80%

(Di martedì 14 maggio 2024) “Lepersono, ma poi c’è una finestra del 20% in cui siamo sempre pronti ad abbracciare chi vuole stare dentro, o far uscire chi pensa che la Nazionale sia un giochino personale”. Queste le parole dell’allenatore Nazionale, Luciano, durante la presentazione di VivoAzzurro Tv alla Lanterna di Fuksas a Roma. “C’è bisogno di appartenenza, di italianità – ha proseguito il tecnico azzurro –. A quelli che restano a casa dobbiamo dimostrare questo ed essere all’altezza della situazione. I tifosi non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati, ma con ragazzi serissimi”, ha poi concluso. SportFace.