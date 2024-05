Euro 2024 | Spalletti - ?70-80% convocazione fatta ma pronti ad abbracciare chi vuole starci?**

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – ?Noi abbiamo sempre questa finestra aperta sui nostri sportivi, sulla passione che genera il calcio in Italia, dobbiamo tener conto di queste cose, non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati ma con dei professionisti serissimi. Poi io sono lì a cercare di perfezionare questa. Il 70-80% è, ma c?è un 20% pronta adchi cistare dentro?. Lo ha detto il ct azzurro Lucianodurante la presentazione di ?Vivo Azzurro Tv?, la piattaforma digitale della Figc che propone contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio. L'articolo CalcioWeb.

La serie realme 12 5G arriva a partire da 199,99 euro: tutti i prezzi e le offerte in Italia - La serie realme 12 5G arriva a partire da 199,99 euro: tutti i prezzi e le offerte in Italia - realme ha annunciato la nuova Serie 12 5G, pensata per sfidare la fascia media con tre modelli molto competitivi sul fronte rapporto qualità-prezzo. Si parte da 199,99€ per il modello base, mentre rea ...

Salvini inaugura a Taranto cantiere Bus rapid transit - Salvini inaugura a Taranto cantiere Bus rapid transit - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato a Taranto all'inaugurazione dell'avvio della fase di cantierizzazione del Deposito mezzi rot ...

Intesa Sanpaolo, torna con un nuovo bond AT1 perpetuo. Ecco cosa prevede - Intesa Sanpaolo, torna con un nuovo bond AT1 perpetuo. Ecco cosa prevede - Nuovo bond di Intesa Sanpaolo. Collocato sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario subordinato di tipo Additional Tier 1 per 1 miliardo di euro ...