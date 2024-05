Esonero Pioli - Costacurta | Ci sono DUE allenatori pronti per il Milan e Conceiçao non era un’idea sbagliata IBRA doveva emergere di più Su Cardinale dico che…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 14 maggio 2024) Le parole di Billy, ex difensore del, sull’di Stefanoe i possibili nomi per sostituirlo Colonna delpiù grande, Billyè oggi un competente opinionista tv. Ecco la sua analisi sui rossoneri, espressa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LA CONTESTAZIONE – «Ingenerosa. Il secondo posto, dietro a