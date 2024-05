Esempi di solidarietà per tutti | Pensare agli altri rende felici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Ventinove ragazzi hanno vissuto una giornata da protagonisti ieri al Quirinale, ospiti del Presidente Sergio Mattarella, che li ha nominati ’Alfieri della Repubblica’ per lache hanno dimostrato nei confronti degli. Molti di loro si sono distinti durante l’alluvione che un anno fa ha devastato l’Emilia Romagna e la Toscana, mentre tanti adulti erano sconvolti e non sapevano cosa fare, oppure pensavano solo a loro stessi, loro si sono rimboccati letteralmente le maniche per spalare nel fango. "È, per me, un vero piacere accogliervi qui perché siete testimoni di impegni positivi, di- li ha salutati il Presidente Mattarella - La vostra generosità, l’amicizia, la passione sociale, l’impegno civile che avete dimostrato sono atteggiamenti che per fortuna sono diffusi tra i nostri ragazzi. Le esperienze di cui ...