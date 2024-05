Enzo Bianco si può ricandidare | la sentenza della Cassazione accoglie il suo ricorso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 14 maggio 2024) La Corte dei Conti, in precedenza, aveva stabilito per l’ex sindaco di Catania la sua incandidabilità per dieci anni, alle cariche di sindaco, presidente di regione o provincia, consigliere comunale, provinciale o regionale, del Parlamento e del Parlamento europeo. La soddisfazione diin un post sui social “Sono davvero soddisfatto: oggi le sezioni riuniteCorte dihanno dato pienamente ragione alpresentato dai miei legali in merito all’interdizione comminata dalla Corte dei Conti sulle vicende relative al bilancio del comune di Catania. Lo hanno fatto senza rinvio, quindi sposando in pieno le nostre argomentazioni”. Lo ha scritto, pochi minuti fasul suo profilo facebook, rendendo nota la ...