Entra in servizio il missile balistico Bulava | cosa può fare la nuova arma di Mosca

Bulava, ecco il nuovo missile balistico intercontinentale russo: può trasportare da 6 a 10 testate da 100-150 kilotoni - Bulava, ecco il nuovo missile balistico intercontinentale russo: può trasportare da 6 a 10 testate da 100-150 kilotoni - È entrato in servizio nelle forze armate russe il missile balistico intercontinentale imbarcato Bulava. Lo ha riferito l'agenzia Tass, citando il capo progettista dell'Istituto ...