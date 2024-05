Emergenza alluvione e violenza di genere L’impegno nel sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Il filo rosso della solidarietà ha segnato il 2023, con varie iniziative in Toscana e non solo: per fronteggiare l’che ha colpito la Toscana a novembre, Unicoop Firenze ha inviato alla popolazione 50mila euro di beni di prima necessità e ha donato 230mila euro alla Protezione civile regionale. Con la campagna ’Il silenzio parla’, dedicata alladi, dalle cooperative di consumo toscane sono stati donati 60mila euro ai centri antiin Toscana (dato Distretto Tirrenico). A dicembre, in collaborazione con Unicef e Fondazione Il Cuore si scioglie, sono stati raccolti 80mila euro per donare 6.400 kit di primo soccorso per i bambini che vivono in zone di guerra. Grazie alle due raccolte alimentari del 2023, promosse con la Fondazione Il Cuore si scioglie e oltre 200 ...