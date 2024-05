(Di martedì 14 maggio 2024) "Continuiamo a lavorare per portareEmilia in Europa e nel mondo come un grandedi inclusione, dove i cittadini si tengono per mano e crescono insieme". Saluta così piazza San ProsperoSchlein, la segretaria nazionale del Partito democratico che ieri si è dedicata a un tour dell’Emilia: in mattinata ha visitato la mostra su Gianni Rodari e pranzato al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, dove ha incontrato anche la presidente della FondazioneChildren Carla Rinaldi e il direttore Cristian Fabbi; nella prima parte del pomeriggio si è recata prima a Fossoli e poi a Carpi, chiudendo invece la giornata alle 20.30 in piazza San Francesco a Bologna. Nel mezzo, alle 18.30, Schlein è tornata nella nostrae nella sua piazza fresca di riqualificazione, dove è stata accolta ...

Elly e Stefano in corsa per Bruxelles: "Reggio città modello per l’Europa" - elly e Stefano in corsa per Bruxelles: "reggio città modello per l’Europa" - "Continuiamo a lavorare per portare reggio Emilia in Europa e nel mondo come un grande modello di inclusione, dove i cittadini si tengono per mano e crescono insieme". Saluta così piazza San Prospero ...

Schlein duetta con Bonaccini: «Il Pd Mai stato così unito». Corsa Ue, le scintille con M5S - Schlein duetta con Bonaccini: «Il Pd Mai stato così unito». Corsa Ue, le scintille con M5S - Sepolta ormai da settimane l’ascia di guerra, Schlein e Bonaccini duettano sui palchi di Carpi, reggio Emilia e Bologna ... Modenese – da Carpi ricambia con parole al miele: «Io e elly siamo qui ...

Schlein benedice Massari sindaco: “L’uomo giusto per Reggio”. FOTO & VIDEO - Schlein benedice Massari sindaco: “L’uomo giusto per reggio”. FOTO & VIDEO - La segretaria nazionale del Partito Democratico in piazza San Prospero per sostenere la candidatura del presidente della Regione Stefano Bonaccini alle elezioni europee e di tutti i candidati in corsa ...