Elezioni europee 2004 | i successi di Fassino e Bertinotti prima del loro declino

(Di martedì 14 maggio 2024) Il calo di Forza Italia viene in qualche modo ripianato dalla tenuta degli altri alleati di centrodestra (An, Lega e Udc): il listone dell'Ulivo è il primo partito (ma non stravince) mentre è notevole l'exploit di Rifondazione Comunista

È un potere che condividiamo come parte della società. A un passo d alle europee , è parte fondamentale del cammino verso una piena inclusione in contesti internazionali

Prorogate le domande per diventare scrutatori alle elezioni europee - Prorogate le domande per diventare scrutatori alle elezioni europee - E’ stato prorogato a venerdì il termine per presentare la domanda per la nomina a scrutatore ai seggi in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il requisito richiesto per essere ...

I programmi dei partiti per le elezioni europee dicono poco sui diritti civili - I programmi dei partiti per le elezioni europee dicono poco sui diritti civili - Se ne occupano solo Partito democratico e Movimento 5 stelle. Che chiedono più tutele per la comunità lgbtqia+, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni. Poveri gli altri programmi ...

Schlein a Fossoli: "Custodire la storia" - Schlein a Fossoli: "Custodire la storia" - Il Partito Democratico si prepara alle elezioni con fiducia, puntando sull'Europa sociale e inclusiva. Visita a Fossoli per preservare la memoria storica. "Sono uno degli ultimi testimoni rimasti.