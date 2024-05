Elezioni a Firenze - Schmidt | Comune trasformato in poltronificio Funaro | L’87% degli agenti municipali è in strada

(Di martedì 14 maggio 2024) Neldi, dice, "abbiamo visto in questi anni un. Ci sono tanti posti creati solo per avere delle poltrone", un qualcosa di "costosissimo ma non molto efficace". Ad esempio c'è"nel settore della cultura, sappiamo molto bene che ci sono alcune consulenze abbastanza notevoli, e sono tutti soldi che possono essere risparmiati. Una spending review e una gestione manageriale farà si che questi sprechi possano essere ridotti".: "Noi abbiamo l'87%di Polizia municipale che fa servizio esterno, per cui fanno servizio su. Il problema è uno: non si può chiedere a una delle parti di fare tutto, c'è la necessità di avere squadre miste, di avere tutte le forze dell'ordine ...

Il piano casa di Del Re: "Cinquemila alloggi . Il modello è Vienna". Mano tesa a ’11 Agosto’ - Il piano casa di Del Re: "Cinquemila alloggi . Il modello è Vienna". Mano tesa a ’11 Agosto’ - La leader di Fd lancia il suo progetto contro l’emergenza abitativa "Costituire società benefit per intercettare fondi pubblici e privati". E Montanari risponde all’appello della candidata: "No grazie ...

Cecilia Del Re presenta il Piano casa per le Elezioni a Firenze: 5mila alloggi per le fasce povere, studenti e ceto medio - Cecilia Del Re presenta il Piano casa per le Elezioni a Firenze: 5mila alloggi per le fasce povere, studenti e ceto medio - La candidata sindaca di Firenze Democratica: «Bisogna passare da un comune che gestisce le case popolari a uno che si occupa di sviluppare la casa pubblica» ...