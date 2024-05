El Correo - recensione no spoiler del crime movie spagnolo

(Di martedì 14 maggio 2024) Il giovane Iván è ambizioso e intende guadagnare fama e rispetto anche se ciò vuol dire infrangere la legge. Il ragazzo entra casualmente in contatto con degli ambienti criminali che operano traffici illeciti tra il Belgio e la Spagna e date le sue straordinarie abilità al volante viene reclutato per trasportare denaro oltre confine. Ma ben presto il protagonista non è più intenzionato ad agire da semplice scagnozzo e intende prendersi la sua fetta della torta, cercando di scalare le gerarchie del potere e assumere un ruolo determinante in questo mercato di contrabbando. Così facendo rischia di attirarsi le antipatie del boss Escámez, che lo aveva accolto sotto la sua ala, mentre al contempo cerca di conquistare la bella figlia del gangster, che sembra avere un debole per lui. Ma a giocare con il fuoco molto spesso ci si scotta. El: a tutt gas – ...

