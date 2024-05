Eileen | ce ne parlano il regista Will Oldroyd e l' autrice Ottessa Moshfegh

Cannes, al via stasera il festival nel segno del #MeToo - Cannes, al via stasera il festival nel segno del #MeToo - Molto atteso il corto “Moi aussi” della Godrèche. Sull’onda del caso Depardieu, si annuncia un’inchiesta su nuove star ...

Camille Cottin, chi è la madrina del Festival di Cannes 2024: femminista convinta e attrice innamorata del glam - Attrice blasonata di cinema, tv (la versione transalpina di Call My Agent!) e teatro, diretta da registi come Bruno Dumont e Christophe Honoré, ha ormai sconfinato da tempo la Francia, alternandosi in ...

Cannes militante al via, Metoo, guerre, Iran e Trump - Non siamo noi a fare la politica, noi selezioniamo i film migliori, giudichiamo la qualità dell'opera": è il benvenuto di Thierry Fremaux, delegato generale del Festival di Cannes che apre domani sera ...