Effetto stop superbonus sui ricavi trimestrali di Italgas

(Di martedì 14 maggio 2024)totali in calo del 10,1% a 431,3 milioni di euro pernel primo trimestre. Lo annuncia il gruppo che sottolinea "l'della contrazione delle attività di efficienza energetica relative ai cosiddetti". In crescita dell'11,2% iregolati per la distribuzione del gas a 403,5 milioni, così come il margine operativo lordo è salito del 9,6% a 325,7 milioni e l'utile operativo dell'11,7% a 192,7 milioni. Balzo del 13,5% dell'utile netto a 117,6 milioni, mentre gli investimenti tecnici sono calati da 175,1 a 160,9 milioni e il flusso di cassa operativo è salito da 107,2 a 342,2 milioni.

Italgas avvia trattativa per l’acquisto di 2i Rete Gas: operazione da 4-5 miliardi - italgas avvia trattativa per l’acquisto di 2i Rete Gas: operazione da 4-5 miliardi - italgas valuta l’acquisto di 2i Rete Gas per sbaragliare la concorrenza nel mercato italiano del gas: l’operazione vale 4-5 miliardi.