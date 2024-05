Edgar lé - incredibile truffa? Firma per la Dinamo Bucares - ma manda il fratello gemello a giocare

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono convinti di avere in campo un ex calciatore del Barcellona. Ma quello che indossa la loro maglia è ilinviato dal… E’ l’caso che ha per protagonistalé. Secondo quanto riportato dai media romeni, l’ex difensore 30enne del Barca e del Villareal, avrebbeto il contratto con lat. Secondo quanto ricostruito da varie fonti, inclusa Marca, al posto disi sarebbe presentato, per almeno cinque partite, suo, Edelino lé. Il primo ad accorgersi del possibile misfatto è stato il giornalista Daniel Sendre, quando ha notato chelé non parlava molto bene l’inglese e comunicava solo in portoghese, sua lingua madre, ...

