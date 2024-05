È un abuso di potere - la pornostar Valentina Nappi a processo contro due poliziotti

(Di martedì 14 maggio 2024) Valentina Nappi e suo marito sono accusati di diffamazione per avere ripreso con il cellulare due, che gli avevano chiesto le generalità a seguito di un controllo di routine

Valentina Nappi e suo marito sono accusati di diffamazione per avere ripreso con il cellulare due poliziotti , che gli avevano chiesto le generalità a seguito di un controllo di routine

Fuoco per bruciare masserizie, denunciato ad Adrano - ... i poliziotti della volante, a seguito di ... E, si sono recati presso un terreno privato attiguo a un'... mentre in merito al presunto abuso edilizio sono ...

Catania, controlli interforze per garantire la movida sicura - ... come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di ... Sempre in piazza Bellini un gruppo di ragazzini molto ... I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e ...