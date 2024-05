È finito malissimo l’attacco ransomware contro Synlab

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 14 maggio 2024) Alla fine, il disastro annunciato si è compiuto nella maniera peggiore. Il gruppoBlackBasta che era all’origine delhacker all’azienda sanitaria privata, che abbiamo documentato il 18 aprile scorso, ha pubblicato 1,5 Tb di dati sanitari di cittadini italiani. Nonostantesia un gruppo sanitario internazionale, la violazione dei sistemi è stata un caso tutto italiano, dal momento che l’infrastruttura colpita non è stata quella centralizzata, ma soltanto quella che gestisce le cliniche del nostro Paese. Il gruppoha deciso, in seguito al mancato pagamento del riscatto, di pubblicare nel darkweb questo quantitativo enorme di dati sanitari, comprendenti non soltanto le anagrafiche dei pazienti che si erano rivolti all’azienda privata, ma anche i loro referti ...