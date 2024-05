Droga in due garage - sequestri nel Napoletano

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutonascosta in due: scattano i. È accaduto a Torre Annunziata, dove gli agenti del commissariato di Pompei, durante i servizi di controllo predisposti sul territorio, con il supporto delle unità cinofile, hanno controllato in via Melito idi un parco. Nel corso delle verifiche in due rimesse private sono state recuperate alcune buste contenenti marijuana del peso complessivo di circa 27 grammi, due involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi e due bilancini di precisione. Proseguono le indagini per verificare chi abbia sistemato lo stupefacente neiispezionati L'articolo proviene da Anteprima24.it.

