(Di martedì 14 maggio 2024) Nel mezzo della discussione politica sul decreto: "Disintossicazione dolorosa mafarla. Polemica sulla Commissione, La Russa: "Non cambia nulla"

Mentre gli alleati sono immersi nella campagna elettorale per le elezioni Europee, Giancarlo Giorgetti pensa alla legge di bilancio 2025. E cerca di far tornare i conti nonostante pezzi della maggioranza continuino a fare promesse e battaglie sui ...

Superbonus, Conte: “Voltafaccia indegno, Giorgetti primo responsabile” - Superbonus, Conte: “Voltafaccia indegno, giorgetti primo responsabile” - Giuseppe Conte critica il governo in merito al Superbonus. "Questo dimostra che è un governo non responsabile, perché fanno delle clamorose accuse in ...

Decreto Superbonus, no di Giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti. Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025 - Decreto Superbonus, no di giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti. Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025 - Dopo quattro giorni di fibrillazioni sta per arrivare a un punto di caduta la querelle interna alla maggioranza sulla retroattività dello spalma crediti edilizi e sulla sugar tax. Il ministro dell’Eco ...

"Droga economica, bisogna uscirne". Giorgetti tira dritto sul superbonus - "Droga economica, bisogna uscirne". giorgetti tira dritto sul superbonus - Nel mezzo della discussione politica sul decreto superbonus, giorgetti tira dritto: "Disintossicazione dolorosa ma bisogna farla. Polemica sulla Commissione, La Russa: "Non cambia nulla" ...