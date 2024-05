Dove andare in vacanza ad agosto | 20 mete da favola

(Di martedì 14 maggio 2024) Mare, montagna o tour culturale? Viaggi in coppia, tra amici o in famiglia? Ecco le nostre 20 idee per tutti i gusti e le esigenze

Il Safari in Africa è sicuramente un viaggio suggestivo che regala paesaggi emozionanti e dove si possono vedere animali Come leoni, elefanti e giraffe nel loro habitat naturale. Tra Kenya, Namibia, Zimbawe e Tanzania, quali sono le zone più famose ...

Corruzione in Liguria – Aldo Spinelli, mazzette sul porto da 35 anni - Corruzione in Liguria – Aldo Spinelli, mazzette sul porto da 35 anni - LEGGI – Il verbale di Spinelli: “Toti mi faceva promesse, l’aiutavo e non manteneva” Certi amori, certe abitudini – come quella di finanziare la politica – e certi cognomi non finiscono. Fanno dei gir ...

"Lasciateci un tetto sulla testa. Non sappiamo dove andare" - "Lasciateci un tetto sulla testa. Non sappiamo dove andare" - Con uno sfratto in arrivo, due coinquilini lanciano un appello "Abbiamo accolto con noi un parente in gravi condizioni fisiche".

Sagre del week end: tanti appuntamenti di gusto - Sagre del week end: tanti appuntamenti di gusto - Il programma di sagre gastronomiche ed eventi di gusto del terzo week end di maggio offre un panorama particolarmente nutrito di appuntamenti in tutta Italia, nel quale ciascuno può trovare il sapore ...