Dopo premierato - autonomia differenziata e separazione delle carrier - addio democrazia

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Italia dell’immediato Secondoguerra, con la sua “industria pubblica” in “proprietà pubblica demaniale” del Popolo (si pensi all’Iri, con le sue mille Aziende pubbliche, all’Eni, all’Enel, all’Ina, ecc.), costituenti il 70 per cento della ricchezza nazionale, aveva raggiunto valori da primato; il reddito pubblico cresceva in media del 6,5 per cento e l’Italia era diventata, nel 1990, la quarta potenza mondiale,Stati Uniti, Giappone e Germania. Ciò istigò la preoccupazione e l’aggressività dei potentati economico finanziari, che dettero man forte a quei “partiti padronali” nostrani, i quali, grazie alla diffusione del pensiero dominante del “neoliberismo” e alla “globalizzazione” dei mercati, non ebbero difficoltà nel procedere alla incostituzionale e dannosissima “privatizzazione” (in pratica “svendita”) del nostro “patrimonio pubblico ...

La sinistra va in tilt su premierato, Mattarella e Roccella - La sinistra va in tilt su premierato, Mattarella e Roccella - La ministra avrebbe dovuto pazientare ancora, dopo le due ore attese per cercare di prendere la parola, e mettersi seduta o restare in piedi ad aspettare che la contestazione finisse per stanchezza.

Il premierato andrà al Festival - Il premierato andrà al Festival - È passata una settimana dall’evento, ma vale la pena tornarci su. Di premierato parleremo per il tempo di due Festival di Sanremo (almeno due!), dove – visto come si stanno mettendo le cose – non è ...

In aula al Senato la proposta del Premierato - In aula al Senato la proposta del premierato - dopo il dibattito in commissione Affari costituzionali, la proposta del premierato è approdata alla discussione in Aula del Senato. Il passaggio in Commissione ha impresso modifiche significative al ...