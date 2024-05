Donne sull’orlo di una crisi di nervi streaming e diretta tv | dove vedere il programma di Piero Chiambretti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 14 maggio 2024) , 14 maggio 2024 Questa sera, 14 maggio 2024, su Rai 3 va in onda in prima serata la prima puntata didi unadi, il nuovoche segna il ritorno in Rai di. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile. Eccovederlo in tv e in. In tv Potete seguire ilin tv su Rai 3 alle ore 21.20 ogni martedì (canale 3 del digitale terrestre).di unadi ...