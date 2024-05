Donne - droga o debiti | Fedez indagato per il pestaggio di Iovin - la procura cerca il movente

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino , picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile ...

