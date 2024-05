Donna investita da treno a Garbagnate, soppressioni e ritardi da Saronno a Milano - donna investita da treno a Garbagnate, soppressioni e ritardi da Saronno a Milano - Una donna è morta investita da un treno questa mattina alla stazione di Garbagnate Milanese, sono soppressi tutti i treni sulla linea Saronno-Milano.

Milano. Incidenti: 72enne investita in Piazzale Brescia, una in De Angeli e 13enne in via Cabella - Milano. Incidenti: 72enne investita in Piazzale Brescia, una in De Angeli e 13enne in via Cabella - Il primo episodio è avvenuto in piazzale Brescia, intorno alle ore 18.00, angolo via Magnasco, davanti all’Auxologico, dove una donna di 72 anni è stata investita e trasportata in codice verde ...