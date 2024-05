(Di martedì 14 maggio 2024) Il Basket Club Russi saluta la . La squadra di coach Senni ritorna in Promozione dopo quattro anni, venendo matematicamente condannata dopo il ko a Budrio per 91-68 (9-23; 28-43;50-59. Conquista una vittoria d’oro la Raggisolaris Academy (foto) superando 78-76 (21-24; 38-49; 53-56) l’Artusiana Forlimpopoli. Nelle ultime due giornate dovrà lottare con Bertinoro, Castel San Pietro, International Imola e Cesena per evitare i playout. Vince il Lusa Basket Massa Lombarda a Cesema dopo un supplementare: finisce 84-78 (14-14; 32-32; 53-49; 70-70). Nel prossimo turno è in calendario il derby Massa Lombarda – Russi che si giocherà venerdì alle 21, mentre Faenza ospiterà sabato alle 20.30 l’International Imola. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 8, Spinosa A. 8, Alessandrini 16, Dalla Malva 3, Orlando 15, Delvecchio 20, Castelli, Fabiani 14, Bacocco. All. Solaroli. Il tabellino di Faenza: ...

Basket serie D. Emi Gubbio in festa. Trionfo in campionato - Basket serie D. Emi Gubbio in festa. Trionfo in campionato - L'EMI Basket Gubbio trionfa per il secondo anno consecutivo in divisione regionale 1, con una post season perfetta e la vittoria del campionato. Ora si prepara per le partite di Poule Promozione per l ...

Divisione regionale 1. La Gea corsara a Rosignano nella gara uno della finale - divisione regionale 1. La Gea corsara a Rosignano nella gara uno della finale - La Gea Basketball Grosseto vince gara uno della finale di divisione regionale 1 contro il Sei Rose Rosignano con un punteggio di 87-78. Una partita straordinaria che conferma il momento di grazia dell ...

Volley, playout 1^ Divisione femminile: tonfo casalingo per Decollatura - Volley, playout 1^ divisione femminile: tonfo casalingo per Decollatura - Tabellino: Pallavolo Decollatura-Volley Nicotera 0-3 (21-25; 23-25;25-27) Decollatura: Antoci, Bevacqua, Cesario, Colosimo, Gigliotti, Leo, Mancuso, Marasco Eliana, Maruca M., Maruca ...