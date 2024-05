Disforia di genere - cosa ha detto il presidente Aifa sul caso dell’ospedale Careggi e sulla triptorelina

(Di martedì 14 maggio 2024) In Commissione Affari sociali della Camera si sono svolte oggi alcune audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzionidefinizione di linee guida in materia didi. Ildell'Nisticò hache l'agenzia "ha costantemente verificato l'assenza di segnali di sicurezza relativi allaper il trattamento delladi" all'ospedaledi Firenze.

